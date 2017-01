MULHER TIRA SUA ATENÇÃO COM WHATSAPP E "INVADE" FARMÁCIA NO CENTRO DE SOBRAL

No último final de semana, funcionários de uma farmácia no Centro de Sobral tomaram um enorme susto. Uma motociclista acessava redes sociais em um aplicativo em seu aparelho celular, quando perdeu o controle da moto e invadiu um farmácia, quebrando todas as vidraças. Amigos e familiares trataram de tirar o veículo do local pra evitar que os agentes de trânsitos fizessem a aplicabilidade das leis de trânsito. A condutora da motocicleta foi encaminhada por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa.

Com informações do Blog Sinhá Sabóia