Mundo vai acabar dia 21 de agosto, diz nova profecia

Nesse dia vai acontecer um eclipse solar.

Estava com saudades de sobreviver a um fim do mundo? Então anote na agenda: a Terra vai acabar no dia 21 de agosto. Não acredita? Nesse dia vai acontecer um eclipse solar que, segundo alguns grupos de cristãos, marcará os últimos segundos de nosso planeta.





O eclipse será o primeiro, em mais de 100 anos, a percorrer toda a extensão de costa a costa das Américas. Em algumas regiões dos Estados Unidos, ele será total. Aqui no Brasil, o eclipse também poderá ser visto, principalmente por pessoas que moram nas regiões mais ao norte. Capitais como Manaus e Boa Vista são as que terão a melhor visão do fenômeno.





Isso, é claro, se o mundo sobreviver à previsão de apocalipse. De acordo com algumas crenças, o fim começou lá atrás, em 1947, quando Israel foi criado. Agora, 70 anos depois, chegou a hora de colocar um ponto-final nessa tal de humanidade: para alguns cristãos, o 70 é um número sagrado, já que aparece nos Salmos definindo uma “geração bíblica”. Portanto, isso seria o prenúncio de uma catástrofe.





A primeira pessoa a prever esse novo apocalipse foi Michael Parker, um estudioso da Bíblia. Ele divulgou suas conclusões em 2015 e, desde então, outros grupos religiosos concordaram que não passaremos de 2017. De acordo com o site Unsealed, 75% da população serão aniquilados. Que medo!





Segundo esse site, o período de 2550 dias da Tribulação começará justamente em 2017. Para os estudiosos da Bíblia, nesses 7 anos passaremos por dores e sofrimentos que resultarão no arrebatamento dos fiéis. Será que os que não forem fiéis serão poupados? Daqui a alguns meses teremos a resposta...