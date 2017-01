NASA confirma que dois cometas se aproximam da Terra

Astrônomos da NASA que coordenam a missão espacial Neowise confirmaram recentemente que descobriram dois corpos celestes que se aproximam rapidamente da Terra. Os pesquisadores usaram um telescópio de observação do espaço exterior com ondas infravermelhas para fazer a descoberta.





O primeiro corpo celeste descoberto, o cometa C/2016 U1 (Neowise), detectado pela primeira vez em 21 de outubro, chegará ao ponto mais próximo do Sol em 14 de janeiro.

Os dois corpos celestes, no entanto, não representam perigo para a Terra - Foto: Blasting News

No tocante ao segundo corpo celeste, o 2016 WF9, os cientistas ainda não apuraram sua origem com exatidão , mas calcularam quer o mesmo alcançará a órbita da Terra em 25 de fevereiro e se aproximará do nosso planeta a uma distância de 51 milhões de quilômetros (100 vezes mais que a distância entre a Terra e a Lua).





Sem perigo

Os astrônomos detalharam que 2016 WF9 tem um quilômetro em diâmetro e que foi observado em 27 de novembro deste ano. Ainda conforme os pesquisadores da NASA, os dois corpos celestes não representam perigo para a Terra.