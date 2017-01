NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral esclarece que o Residencial Nova Caiçara é um conjunto habitacional pertencente ao Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, e financiado pelo Banco do Brasil. Sendo assim, o poder público municipal tem o dever de fiscalizar os imóveis obedecendo as regras ditadas pelo Programa Federal.





De acordo com as regras, só podem residir no Residencial Nova Caiçara famílias que estão adequadas com o perfil do programa, com a documentação exigida pela instituição financeira aprovada e sorteada pelo setor habitacional da Prefeitura. Portanto não há nenhuma irregularidade por parte do poder público no conjunto habitacional.