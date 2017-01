NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sobral (SAAE) esclarece que a solicitação do leitor foi encaminhada à Gerência de Água para o atendimento da demanda. A matéria, no entanto, carece de maiores detalhes do problema, como o nome do solicitante, o local exato do problema ou pontos de referência para dar celeridade ao serviço.



O SAAE informa ainda os canais de atendimento para a população, por meio dos telefones: 0800.2830.195 e (88) 3677.9130. A Autarquia disponibiliza também o chat na página www.saaesobral.com.br e a fanpage facebook.com/saaedesobral.



Chefia de Articulação e Comunicação Social do SAAE

Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral

