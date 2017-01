Nota de esclarecimento da Prefeitura de Sobral sobre problemas apresentados no semáforo da Av. Lúcia Sabóia

A Prefeitura de Sobral, por meio da Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), esclarece que o problema ocorrido nos semáforos do cruzamento da Av. Lúcia Sabóia com a Rua Estanislau Frota, no Centro de Sobral, foi consequente de uma queda de energia, naquela região, na manhã desta quarta-feira (25/01). A Prefeitura de Sobral informa ainda que os técnicos da empresa energética Enel, juntamente com os agentes da CTTU, foram até o local e solucionaram o problema.





Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral