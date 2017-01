NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral esclarece que o entulho localizado no cruzamento das Ruas Efrata e Sabóia, no bairro Expectativa, foi recolhido nesta terça-feira (17/01) pela equipe da Limpeza Urbana da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. A Prefeitura de Sobral pede ainda o auxílio da população para conservar a cidade limpa. Para solicitar a limpeza de ruas, praças e bairros, os moradores devem ligar para o ‘Disk Limpeza’, no número (88) 3677-1177.





Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral