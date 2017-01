NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA SOBRE OS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS

A Secretaria da Educação de Sobral (SEDUC) informa que, por força de lei, todos os contratos temporários das áreas administrativa e de professores da área pedagógica foram encerrados no último dia 31 de dezembro de 2016, junto com o fim da gestão anterior. Ao mesmo tempo, a Prefeitura Municipal de Sobral, nos primeiros dias da nova gestão, já deu posse para 135 professores aprovados no último concurso público, que passaram a compor o quadro de servidores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Sobral.





Paralelamente, estão sendo elaborados editais de seleção e chamadas públicas para composição de banco de professores e funcionários da área administrativa e de apoio à gestão educacional. A Secretaria da Educação reitera que permanecerá com todas as políticas implementadas, ao longo dos últimos anos, como a autonomia pedagógica e financeira; valorização do magistério; formação de professores em serviço; foco no desempenho e rendimento acadêmico dos estudantes; meritocracia por meio de processos seletivos de todos os profissionais do núcleo gestor das escolas, dando igual oportunidade de participação e usando como critério de contratação a competência e a experiência prática em todas as funções, destacadamente, nas áreas administrativas e pedagógicas.









Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral





MANOEL CRUZ

Assessor de Comunicação / Prefeitura de Sobral

(085)98886-7947 (institucional)

(085)99606-0155 (whatzapp)

facebook.com/manoelcruzz