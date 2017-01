Nota de esclarecimento da Prefeitura sobre o reajuste salarial dos profissionais do SAAE

A Prefeitura de Sobral esclarece que está empenhada em garantir o reajuste salarial dos profissionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Para tanto o poder público e o Sindiágua (Sindicato representante da Autarquia) estão dialogando com o intuito de estabelecer os pontos fundamentais para a melhoria da categoria e do serviço prestado.





O SAAE informa ainda que atualmente encontra em fase de conclusão uma consultoria especializada em Elaboração de Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho e em Engenharia e Segurança Do Trabalho, tendo em vista o início da compra de materiais como fardamentos e outros acessórios de trabalho. Ao fim da Consultoria - que só será concluída após os servidores receberem treinamento em segurança e prevenção de acidentes - será instalada uma Comissão Interna de Prevenção, em caráter definitivo.





Por fim, o poder público esclarece que o processo de aquisição do fardamento dos profissionais está em curso, e que o SAAE está realizando um levantamento completo de todas as elevatórias para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis para o uso integral destes equipamentos o mais breve possível.





Chefia de Comunicação do SAAE