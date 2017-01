NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA SOBRE A VENDA IRREGULAR DE ESPAÇO PÚBLICO NO MERCADO

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE), esclarece que todas as denúncias relacionadas a vendas e locações feitas por terceiros no Mercado Público serão averiguadas com rigor. Para tanto, o poder público informa que criará um novo modelo de recadastramento a fim de regularizar a situação de todos os vendedores, reorganizar o equipamento e ampliar a qualidade do serviço prestado. A Prefeitura de Sobral esclarece ainda que nenhum espaço público será ocupado de forma irregular a partir de janeiro de 2017.

