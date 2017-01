Nos últimos dias, foram veiculadas nas redes sociais notícias a respeito de maus-tratos de uma cadela, no bairro do Junco. Comentários temerários e dissociados da verdade têm surgido. Em face disso, os proprietários do animal, Sr. Capergiane Sales Rodrigues e a Sra. Maria Katiane de Sousa, por meio de seus advogado vêm tornar público a realidade dos fatos. No dia que a cadela foi fotografada, estava sendo aplicado naquele momento um medicamento, sendo aquela a forma adotada para a aplicação do mesmo, sendo uma posição não confortável para o animal, mas sendo ela necessária e de forma breve.





A cadela é acompanhada por veterinários de forma contínua, possui tratamento adequado e alimentação saudável, possuindo no poder da família cópias de acompanhamentos por veterinários da Faculdade Inta. Os fatos alegados por terceiros que desconhecem completamente a realidade fática vêm tomando grandes proporções, sendo a família desrespeitada publicamente e sofrendo vários constrangimentos.





Serão tomadas as medidas judiciais cabíveis aos autores das publicações. Agradecemos a publicação da Nota de Esclarecimento, supra.





Sobral, 03 de Janeiro de 2017.





ALEXSANDRO DE SOUSA L. SILVA

OAB/CE 35.859





GLADSTONE ARAÚJO PRADO

OAB/CE 33.659