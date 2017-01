Nota de esclarecimento

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança e Cidadania, e com os apoios das Polícias Civil e Militar, esclarece que está apurando com rigor o fato ocorrido, na terça-feira (24/01), no ponto de apoio da Guarda Municipal do Residencial Nova Caiçara. A Prefeitura esclarece ainda que o único equipamento furtado no ponto de apoio foi um gelágua, desconhecendo as demais informações relatadas pelo denunciante.





Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral