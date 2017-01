NOTA DE FALECIMENTO DE MARLOVE

Com pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso querido amigo Marlove, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, dia 5. Marlove estava lutando contra um câncer, infelizmente veio a óbito nesta madrugada.





Lamentamos a perda de um grande homem. Que Deus conceda conforto aos familiares e amigos.





Quem era Marlove?