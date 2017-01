NOTA DE PESAR DO DEPUTADO MOSES PELA MORTE DO MINISTRO TEORI ZAVASCKI

É com pesar, que venho por meio desta nota, prestar condolências aos familiares e aos amigos do ilustríssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal,

#TeoriZavascki

, vítima de um acidente aéreo, nesta quinta-feira, 19.









Destacado juiz, com posições firmes e possuidor de uma brilhante atuação no âmbito da magistratura, o Ministro Teori deixa um legado junto à Suprema Corte Brasileira.









Consternado por seu abrupto falecimento, enlutado e neste momento de dor, rogo ao Pai que possa dar conforto aos que ora choram pela dor de sua partida.









Deputado Federal Moses Rodrigues