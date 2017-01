Nova CNH entra em vigor nesta segunda-feira; confira mudanças

Tal como anunciado no dia 22 de dezembro, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) terá novas cores e informações de segurança a partir desta segunda-feira (2). A mudança é válida para todo o Brasil e os documentos emitidos a partir da data.





A mudança visa atender as novas regras do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), anunciadas em maio de 2016.





Segundo informações do Detran-SP, a principal mudança que a carteira sofrerá é a troca da tinta azul esverdeada, que será substituída pela cor preta. Além disso, o Brasão da República localizado no canto superior esquerdo será impresso com uma tinta especial de segurança que evita a falsificação do documento.





Duas novas estarão descritas no documento: o Registro nacional e Número do Espelho da CNH e o número de formulário do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados).





As CNHs atuais que ainda estão no prazo de validade não precisarão ser trocadas, segundo o Detran. Além disso, o valor e procedimentos para renovar ou obter a permissão continuam os mesmos.





Confira, abaixo, todas as mudanças que a CNH sofrerá: