Novo secretário da Segurança manda mensagem parabenizando PMs do Raio após tiroteio com morte de bandido

Vazou nas redes sociais uma suposta mensagem do recém-empossado secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, delegado federal André Costa, que ele teria enviado a PMs logo após uma ocorrência de assalto com perseguição, tiroteio e morte de um bandido. O caso ocorreu em Fortaleza, na noite da última terça-feira (10). Na postagem, Costa parabeniza a bravura dos militares e a postura firme no enfrentamento aos marginais.

Delegado federal André Costa assumiu o cargo com a missão de reduzir a violência

Através do aplicativo WhatsApp, o novo secretário se comunica com o sargento comandante da patrulha do Batalhão Raio (Rondas Ostensivas de Ações Intensivas e Ostensivas) e elogia os PMs pela forma como agiram na ocorrência, quando os militares reagiram prontamente no momento em que perseguiam os bandidos, após estes terem praticados vários assaltos na zona Oeste da Capital.





Conforme dados da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o tiroteio entre a Polícia e a quadrilha aconteceu por volta de 19 horas do dia 10/01, na Rua Nestor Góis, bairro Elleri. O s criminosos estavam em um carro roubado e, no confronto com os policiais do BPRaio, os três foram baleados. Um deles, menor de idade, acabou morrendo depois de socorrido. A patrulha apreendeu uma arma de fogo (revólver de calibre 38) e recuperou o veículo roubado pelos marginais.





Veja a mensagem que seria do secretário aos policiais:





"Aqui é o Secretário André Costa.





Conforme conversamos ao telefone, transmita os parabéns a toda a equipe.





Como falei, o policial não é violento, não sai de casa para matar ninguém.





O bandido é que decide transgredir e sabe dos riscos de ser preso e sofrer o processo. Mas quando a polícia o aborda, tomam 1 das 3 atitudes: se entregar, fugir ou reagir. Ele é quem calcula o custo-benefício de sua decisão. E o policial deve estar pronto para fazer o que for preciso para, em 1º lugar, salvar a vida de terceiros, e também para salvar a dos seus irmãos de farda.





Parabéns a você e toda a equipe por não permitir que nenhum inocente e nenhum policial fosse morto. Vocês SALVAM VIDAS!





Não me restringirei em falar ao telefone e por aqui, nem em recebê-los na SSPDS. Vou ao Batalhão RAIO para falar com todos.





Por favor, informe o nome dos outros 2 componentes da equipe, passe meu telefone a eles, e contem comigo para o que precisarem. A figura do Secretário existe para que dê condições do policial trabalhar motivado nas ruas.





Continuem trabalhando com energia, dedicação e coragem, sempre em respeito à vida de inocentes. Exemplo de trabalho policial!





TMJ!





A aproximação com a base é extremamente necessária, e sempre tive como uma das minhas vertentes administrativas.





Só necessita ter cautela, pois sua iniciativa é saudável e motivadora, entretanto, uns entendem, aplaudem e respeitam. Outros podem perder a medida quando acessam diretamente ao gestor maior, o que pode acarretar posteriormente problema com a quebra da liturgia."





