Novo secretário de Segurança do Ceará comenta cargo: "Satisfação"

Horas após ser anunciado pelo governador Camilo Santana como novo titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o delegado da Polícia Federal, André Costa , usou suas redes sociais para comentar o convite do Governo do Estado do Ceará para assumir a pasta. André afirmou que assumirá o cargo com “imensa satisfação” e com “responsabilidade da função”.





“É com imensa satisfação que compartilho aqui que darei início às minhas novas atribuições como Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Mais uma missão da qual tenho ciência da grande expectativa da sociedade cearense e também da responsabilidade da função. Conto com o apoio do Governo do Estado, dos integrantes da segurança pública, da sociedade, das Instituições parceiras nas esferas federal, estadual e municipal e da imprensa”, escreveu em uma rede social.





O secretário afirmou que tem orgulho de sua origem: “Tenho orgulho de ter começado "debaixo", como dizem, Fui agente de Trânsito da Prefeitura de Fortaleza e Escrivão da Polícia Civil do Ceará (na foto o apito outrora usado e carteira da PC/CE que guardo até hoje com muita honra), antes Delegado da PF e agora como secretário Estadual.Aos amigos e colegas de Alagoas, sei que saio pela porta da frente, com sentimento de dever cumprido. Como diz o ditado, “um bom filho à casa retorna!”, finalizou.





André Costa assume a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em meio a uma crise que o Governo do Estado enfrenta na área. Mensalmente, apresenta-se um relatório com números referentes aos homicídios ocorridos no período. Apesar de frequentemente divulgar redução no número de crimes, a sensação de insegurança, as fugas e rebeliões no sistema prisional e a instalação de grandes facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) no Ceará, podem ter contribuído para a queda de Delci.





O novo secretário é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). É delegado da Polícia Federal desde 2002, onde foi superintendente adjunto nos estados de Alagoas e Tocantins, tendo atuado em delegacias de combate ao tráfico de drogas, crime organizado e crimes patrimoniais. No começo da carreira, atuou também na Polícia Civil do Ceará.





Fonte: Cnews