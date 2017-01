O MAIOR E MELHOR SITE DE BUSCA DE EMPREGOS DO MUNDO FIRMA PARCERIA COM O BLOG SOBRAL 24 HORAS

O maior Site (motor de buscas) de busca de empregos do Mundo, Jobble , convidou e Blog Sobral 24 horas firmou a parceria. A parceria será dinâmica na troca de informações, ou seja, um trabalho de ajuda ao internauta na busca por um emprego.





Saiba mais sobre o Jooble...





O que é Jooble?





O desemprego, que atingiu o mundo todo depois da actual crise mundial, é um dos maiores problemas do Brasil e de Portugal nos dias de hoje. Nesta situação, qualquer modo de ajudar as pessoas a encontrar um bom emprego tem um grande valor. O projecto Jooble surgiu para economizar o tempo desta busca de emprego, sendo uma inovação que permite não perder tempo a passar horas a pesquisar nos vários sitios referentes ao emprego. Agora todas as vagas do seu País estão disponíveis num único lugar!





Jooble é um motor de busca de empregos que pode ser encontrado em vários pontos do mundo e, por isso, caso queira fazer uma busca de emprego num outro país, poderá dar uma olhadela, no mesmo site, relativamente aos seguintes países:





Argentina, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bielorússia, Brasil, Canadá, Casaquistão,Chile, Colômbia, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Itália, India, Indonésia, Japão, México, Nigéria,Países Baixos, Paquistão,Perú, Polónia,Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, Suécia, Suiça, Taiwan, Turquia,Ucrânia,Venezuela.





Jooble é especialmente recomendado para busca de emprego porque usa nos seus resultados de pesquisa até 60 web-sítios com as diferentes vagas.





Jooble pode ajudá-lo a classificar o tipo de emprego que pretende através do seu seu tipo e por região onde ele se localiza. Para além disso pode receber no seu email todas as ofertas que deseja usando as palavers-chaves de busca.





Não duvide que, se quiser procurar um emprego e enviar o seu CV, só o deverá para as melhores ofertas existentes no mercado de empregos.