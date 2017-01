ÔNIBUS DE CANTOR DE FORRÓ TOMBOU NA BR 222!

Por volta das 5h00 da manhã desta sexta-feira(20), a Policia Rodoviária Federal registrou um acidente de trânsito no KM 162, da BR 222, na localidade de Coité, município de Irauçuba, o tombamento de um ônibus que transportava integrantes da banda do cantor Willey Gomes. De acordo com as informações da PRF, dois integrantes da banda foram encaminhados para o hospital municipal de Irauçuba, apresentando ferimentos leves. Não há informações sobre a presença do cantor no veículo. Willey Gomes fez parte da banda Furacão do Forró de onde saiu para seguir carreira solo.





Fonte: Maikon Rios