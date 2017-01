Onze vereadores incluindo Zezão foram a sessão extraordinária da Câmara de Sobral

A reunião marcada para esta segunda-feira com os vereadores de Sobral, somente aconteceu por conta da presença do único vereador de oposição José Crisóstomo (Zezão) - PMDB. Convocado no final de sexta-feira, os vereadores de oposição ignoraram a portaria, que com base no Regimento Interno a reunião não poderia acontecer num intervalo menos que 24 horas. O vereador Dr. Estevão Ponte (PP) não foi a reunião que contou apenas com 11 vereadores.





Para esta terça-feira, ficou decidido que uma das mensagens enviada pelo Chefe do Executivo, Ivo Gomes deverá passar por duas comissões antes de voltar para o Plenário para ser discutido e votado, no caso o que trata da reforma administrativa. No final do dia, às 16h os vereadores terão que comparecer para votar os projetos.





A decisão tomada pelos vereadores de oposição de não comparecer à sessão divide opiniões. Durante a sessão os radialistas Carlos Torres, Armando Costa e Barroso Filho fizeram críticas ao posicionamento da bancada do deputado federal Moses Rodrigues.





(Wilson Gomes)