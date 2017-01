Pai vê homem tentando estuprar filha e mata agressor em Planaltina

Homem invadiu casa e tentou abusar de menina de 12 anos, mas ela conseguiu avisar o pai, que usou uma faca para defender a adolescente.





Um pai reagiu ao ver um homem tentando estuprar a filha, de 12 anos, e acabou matando o agressor a facadas em Planaltina. O caso ocorreu neste sábado (21/1) no condomínio Estância Mestre D´Armas I.





O homem teria entrado na residência por volta de 7h, somente de cueca, e tentou estuprar a adolescente. Porém, ela conseguiu gritar, acordando os familiares. O pai então pegou uma faca para atacar o agressor, que tentou se defender com um pedaço de pau. Durante a briga, o invasor acabou com dois ferimentos próximos à costela e caiu no chão.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a levar o ferido ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), mas ele não resistiu e morreu no centro médico. O homem não portava documentos e, segundo vizinhos, andava só de cueca na rua. A família diz não conhecer o indivíduo.





Fonte: Metrópoles