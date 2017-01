Panificadora da Fazenda da Esperança recebe visita de técnicos

A Fazenda da Esperança São Bento recebeu, nesta quarta-feira (11), a visita da consultora e instrutora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Luana Maura, e do contador Edilberto Neto, os quais conheceram as instalações da Panificadora da Esperança, que atua na fabricação de pães e biscoitos, contando com o trabalho dos internos que estão em recuperação da dependência das drogas. Os consultores foram recepcionados pelo presidente da Fazenda em Sobral, Pe Ítalo Arcanjo.





O objetivo da visita dos técnicos foi avaliar e dar orientações quanto às etapas de produção dos pães e biscoitos, entre as quais a contabilidade de insumos gastos e produção diária, e as etapas de acabamento do produto e sua distribuição, que incluem a disposição de informações nas embalagens, como data de validade, tabela nutricional, gramagem, entre outros. Hoje a panificadora produz cerca de mil pães por dia, entre pão de hot dog, pão de hambúrguer e pão de coco.





Com as orientações e o acompanhamento dos consultores, a ideia é que a padaria, inaugurada há sete meses e construída em parceria com a Receita Federal, ofereça um produto de qualidade, receba mais encomendas e consiga se manter.





O serviço de panificação é uma das atividades realizadas pelos internos da Fazenda da Esperança. Na comunidade terapêutica, que fica localizada em Patriarca, distrito de Sobral, os internos também desenvolvem atividades como artesanato, horta e marcenaria. Seu trabalho se baseia no tripé convivência em família, trabalho como processo pedagógico e espiritualidade para encontrar um sentido de vida.





A Fazenda da Esperança, que tem mais de 30 anos de experiência na recuperação de jovens dependentes químicos, atualmente está presente em 17 países do ocidente ao oriente.