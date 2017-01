Patrimônio de membros de esquema é 'oceano ainda não completamente mapeado', diz procurador

Sérgio Cabral teria recebido US$ 78 milhões, de um total de US$ 100 milhões encontrados.

— O coordenador da força-tarefa da Lava-Jato no Rio, o procurador Leonardo Freitas, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira que não se tem a real dimensão do patrimônio das pessoas que pertenciam ao esquema do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). A coletiva foi realizada para explicar a Operação Eficiência, deflagrada nesta quinta-feira.





— O patrimônio dos membros da organização criminosa comandada por Sérgio Cabral é um oceano não completamente mapeado — disse o procurador.





Dos US$ 100 milhões que estariam em contas operadas por dois operadores do esquema que se tornaram delatores, US$ 78 milhões seriam de Cabral. Outros US$ 15 milhões seriam de Wilson Carlos e US$ 7 milhões seriam de Carlos Miranda.





A Operação Eficiência foi deflagrada nesta quinta-feira, com a expedição de nove mandados de prisão preventiva e quatro de conduções coercitivas. Uma das pessoas com prisão preventiva decretada é o empresário Eike Batista, que teria pagado propina para conseguir contratos e parcerias com o governo federal e fluminense.





Os procuradores investigam quais possíveis vantagens o empresário teria obtido para pagar a propina. Eike viajou para Nova York, na terça-feira, e por isso não foi encontrado em sua casa, no Rio de Janeiro.





A operação foi batizada de Eficiência por causa da primeira conta de Cabral no exterior para esconder dinheiro desviado dos cofres públicos, que levava o mesmo nome, e era da agência do Israel Descont Bank, em Nova York.