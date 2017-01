PERMISSÃO DE USO DE TERRENOS CONCEDIDA POR VEVEU É REVOGADA POR IVO GOMES

A nota assinada pela Ex Secretaria de Urbanismo de Sobral, Gizella Gomes, e pelo Ex Procurador do Município, Lourenço Arcanjo - ambos auxiliares da administração do ex-prefeito Veveu Arruda - envida ao Blog Sobral de Prima, na tarde de ontem (19) justificando que a Permissão de Uso de Bem Público, no Bairro Domingos Olímpio, foi de forma legal, não teve efeito algum para o Governo Ivo Gomes (PDT).





No início da noite de ontem (19/01) através de REVOGAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO, publicado no Impresso Oficial do Município (Nº 838) a atual Secretária de Urbanismo de Sobral, Marília Gouveia Ferreira Lima, tornou EXTINTOS os referidos processos e todos seus efeitos, com base na anulação dos próprios atos da administração pública - quando eivados de vícios que os tornam ilegais.





Via Sobral de Prima