Pesquisa: Pacientes da Santa Casa de Sobral consideram atendimento bom ou ótimo

Questionário aplicado junto aos pacientes e acompanhantes no mês de dezembro apontou que para 98,7% deles o atendimento é bom ou ótimo. A pesquisa ouviu 949 usuários em 18 setores do hospital.

O atendimento com qualidade e misericórdia aos pacientes da Santa Casa de Sobral é uma prioridade de todos os setores. O esforço é reconhecido pelos usuários do hospital. Pesquisa da Ouvidoria do hospital apontou que 98,7% dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e seus acompanhantes consideram o hospital e o atendimento de médicos e da equipe de enfermagem bom ou ótimo. O levantamento foi realizado em dezembro do ano passado e ouviu 949 usuários em 18 setores do hospital. O objetivo é avaliar o nível de satisfação dos pacientes atendidos pelo SUS.





Entre os que responderam a pesquisa, 937 pessoas (98,7%) disseram ter um conceito bom ou ótimo do atendimento geral no hospital. A pesquisa é realizada junto aos pacientes através de questionário estruturado composto por 11 perguntas, abordando: perfil do usuário, qualidade da alimentação, conforto das instalações, limpeza do hospital, localização, qualidade no atendimento dos médicos, enfermeiros, copa, porteiros, recepcionistas e informações recebidas.





Os setores avaliados pela pesquisa foram: Emergência, Ortopedia, Ambulatório, Casas de Saúde São José e São Joaquim, Neurologia, Neurorradi, Pediatria, Quimioterapia, Oncologia, Maternidade, Tomografia, Raios-X, Sala de Recuperação, Laboratório, Hemodiálise, UTI Pediátrica e Casa da Mamãe.





Entre as principais sugestões dos usuários estão a necessidade de melhorar a comunicação entre funcionários e pacientes. Além disso, dentre os itens pesquisados, o maior número de insatisfações é pelo tempo de espera. “Apesar da existência do tempo de espera, os pacientes são conscientizados sobre o porquê da demora”, destacou a ouvidora Sandra Damasceno. A Santa Casa de Sobral é um hospital portas abertas referência em alta complexidade que recebe pacientes de 55 municípios.





Sobre a pesquisa





A Ouvidoria da Santa Casa realiza pesquisa em vários setores do hospital, desde os ambulatoriais até internações, avaliando o grau de satisfação/insatisfação dos usuários junto à instituição. A pesquisa é um instrumento que visa facilitar as observações de campo, comprovando ou não a existência de variáveis que venham interferir no atendimento. O Hospital possui Serviço de Ouvidoria desde o ano de 2001.





Segundo informações da Ouvidoria, o entrevistador (ouvidora) vai aos leitos de cada enfermaria abordando o paciente e, quando possível, seus familiares e acompanhantes. A escolha dos usuários para a entrevista é feita de modo aleatório, conforme método probabilístico simples. A amostra colhida é fixada a um universo de aproximadamente 10% do público que procura o hospital.





Para elogios, críticas e sugestões:

Ouvidoria Santa Casa:

Telefone: (88) 3112-0439

E-mail: ouvidoria@stacasa.com.br