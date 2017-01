Piocerá promove ações sociais em edição histórica

A união do esporte radical com a responsabilidade social é marca do Piocerá. Nestes 30 anos foram diversas as ações voltadas às pessoas dos mais diversos povoados, vilas e cidades por onde a prova passou. Em 2017, serão distribuídos mais 10 mil livros, criados pontos de leitura, além de consultas oftalmológicas, distribuição de óculos e cestas básicas.





Em 2016, mais de três toneladas de alimentos foram arrecadadas com as inscrições da provas e doadas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Iguatu (CE). Já no povoado Ininga, em Valença (PI), foi realizado o projeto "De Olho na Trilha" que ofereceu consultas oftalmológicas gratuitas e dezenas de óculos para pessoas da comunidade.





Para a edição histórica do Piocerá, a organização também prepara a distribuição de cestas básicas. "Vamos repetir as ações sociais com foco no bem-estar social. O Piocerá vai muito além de um rally, como costumamos dizer, e queremos melhorar de maneira simples com a vida dos nossos irmãos", diz o diretor e idealizador do evento, Ehrlich Cordão.





O combate ao analfabetismo e incentivo à leitura é um ponto forte do Piocerá. Pelo terceiro ano, o projeto Rallyteca promete distribuir 10 mil livros novos para bibliotecas de escolas públicas, pequenas comunidades, aldeias indígenas e população em geral. Nesta edição a entrega será direcionada e os volumes serão distribuídos de acordo com o público presente em cada trecho.





"Neste ano vamos preparar alguns kits com a finalidade de serem montados pontos de leitura, tanto na trilha quanto em algumas localidades ou presídios, hospitais e escolas situadas no percurso. Vamos também fazer ações lúdicas em algumas largadas", afirma Adriana Araujo, idealizadora do projeto.