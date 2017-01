Piocerá terá início na segunda-feira com show da Equipe Força & Ação

Tudo pronto para um dos maiores desafios off-roads do país. Na segunda-feira (23), inicia o Piocerá edição história de 30 anos. Serão aproximadamente um mil quilômetros de trilha pelos sertões do Piauí e Ceará. A largada promocional acontece na Arena do Teresina Shopping, na terça-feira (24), a partir das 18h, com um show da equipe Força & Ação.





Conhecido como um dos maiores eventos fora-de-estrada do Brasil, o Rally Piocerá (que em outras edições recebe o nome Rally Cerapió) completa três décadas, um feito que nenhuma outra competição do gênero tem no Brasil. Neste ano, a organização buscou os trechos mais técnicos já vividos em outras edições.





A prova terá início em Teresina (PI) e término em Caucaia (CE), no dia 28. Serão quatro dias de disputas e três pernoites, com paradas em Piripiri (PI), Viçosa (CE) e Sobral (CE), para as provas de carro e moto. Já os competidores de bike devem passar po Campo Maior (PI), Ubajara (CE), Ipu (CE), além de um circuito pela Serra da Meruoca e pela praia do Cumbuco, já em Caucaia.





Para a largada promocional, está sendo preparado um incrível show da Equipe Força & Ação, que faz manobras radicais e acrobacias em motos. Os espetáculos acontece na segunda-feira (23) e na terça-feira (24), a partir das 18h, na Arena do Teresina Shopping.

"Estamos reservando novas manobras, estreia de um novo integrante, vários efeitos especiais. Em 2017 conseguimos renovar as manobras e levaremos todas as novidades para o Piocerá", adianta o líder da equipe Fábio Rolim.





Ehrlich Cordão, diretor e idealizador do Piocerá conta que o primeiro dia de disputa será o mais técnico de todas as edições, tendo grandes chances de definir os campeões de 2017. "Visitamos cinco mil quilômetros para chegar a mil. Pegamos os trechos que mais marcaram outras edições unimos nesta que é histórica. A prova está sensacional, com inúmeros cenários e desafios diferentes. Os atrativos turístico também devem ser um grande diferencial", explica.





Mais de 600 participantes já estão confirmados nas categorias bikes, carros 4×4 regularidade, motos, quadriciclos e UTVs. Em todas as edições, foram mais de 15 mil competidores, entre navegadores, pilotos e atletas, de 24 estados da federação e oito países.





Muito mais que aventura





O Piocerá reúne uma caravana de 1 mil, entre competidores, organização, equipes de apoio e profissionais de imprensa. Todos movimentam as cidades que estão no roteiro fortalecendo o turismo e a economia local. Foram inejados mais de R$ 89 milhões na economia nestas três décas de provas.





Ações sociais também estão previstas na programação do evento, como a distribuição de mais de 10 mil livros a comunidades situadas na rota da prova, através do projeto "Rallyteca"; além de distribuição de cestas básicas e realização de consultas oftalmológicas, com o projeto "De Olho na Trilha", que aconcerá na zona rural de Altos (PI), na comunidade Poço dos Negros.





O Enduro Rally Piocerá 30 anos tem patrocínio da Caixa, Governo do Piauí, Governo do Ceará, apoio da Michelin, Audax, IMS Race, Honda e Prefeitura de Teresina. O Sebrae é colaborador importante na realização do evento.





Confira a programação completa do Piocerá 2017





23/01/2017 – Vistorias técnicas

18h - Show da Equipe Força & Ação

Teresina (PI)





24/01/2017 – Briefing e largada promocional

18h - Show da Equipe Força & Ação

Teresina (PI)





25/01/2017- Primeira etapa

Teresina (PI) – Piripiri (PI) – Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Teresina (PI) – Campo Maior (PI) – Bikes





26/01/2017 – Segunda etapa

Piripiri (PI) – Viçosa (CE) – Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Ubajara (CE) – Ipú (CE) – Bikes





27/01/2017 – Terceira etapa

Viçosa (CE) – Sobral (CE) – Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Circuito Serra de Meruoca (CE) – Bikes





28/01/2017 – Quarta etapa

Sobral (CE) – Caucaia (CE) – Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Circuito Serra do Juá (CE) – Bikes