PM DE FORQUILHA APREENDE MENOR COM ARMA DE FOGO

O destacamento PM de Forquilha sob o Comando do sargento Silveira tem como meta principal intensificar as abordagens com o fito de combater a criminalidade e manter a paz neste município, essas abordagens ocorrem em locais e horários diferentes.



Hoje por volta das 11:00 horas , os policiais de plantão Soldado Jorge Frota, soldado Alves e Soldado Elthon Dhony abordaram um adolescente de 15 anos, e encontraram em seu poder um revolver calibre 32, o adolescente foi apreendido e encaminhado a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral para os devidos procedimentos. Vale ressaltar que o adolescente é acusado de outros furtos na cidade de Forquilha.

Via O Sobralense