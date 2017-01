PM de Massapê captura dois dos três assaltantes que roubaram uma farmácia no distrito de Padre Linhares, em Massapê

Policiais Militares de Massapê já capturaram dois dos três indivíduos acusados de assalto a uma farmácia no distrito de Padre Linhares, no município de Massapê, ocorrido no sábado, dia 21.





As informações dão conta que os dois acusados foram presos no distrito de Aiuá , na manhã deste domingo, dia 22, o terceiro estaria em Sobral.





Os bandidos foram identificados como João Batista de Sousa e Wesley Sales de Vasconcelos, residem no bairro Terrenos Novos, em Sobral. A Polícia diligencia a procura do terceiro acusado.





Os indivíduos foram encaminhados á Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Reveja o vídeo do assalto:

Via Massapeceara