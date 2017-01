PM PRENDE ASSALTANTE EM FLAGRANTE EM SOBRAL

Francisco Danisson Silva Ferreira, vulgo "Dan", 19 anos, natural de Sobral, residente no bairro Dom José, foi preso em flagrante por PMs na madrugada deste domingo, sob a acusação de Roubo de motocicleta.





O acusado foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante por roubo e em seguida foi encaminha para a cadeia pública local.





Suspeita-se que o acusado esteja envolvido na morte do Sr. "Pedim da Refsa", ocorrido no dia 12 de dezembro de 2016. A Polícia Civil está investigando o envolvimento do acusado no homicídio.



Ressalta-se que Francisco Danisson já responte um Inquérito Policial por homicídio doloso.