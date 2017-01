PM prende bandidos goianos após tentativa de arrombamento de caixas eletrônicos no Centro

Uma tentativa de furto bancário, na madrugada desta sexta-feira (20), terminou em uma operação policial e prisão de dois bandidos goianos. O caso teve início no Centro da Capital e foi parar na zona Oeste, onde os suspeitos foram cercados pelas equipes da Polícia Militar depois de uma perseguição por vários bairros.





O fato ocorreu quando uma patrulha do Ronda do Quarteirão foi acionada para ir a uma agência do Banco Santander, no Centro, onde bandidos estariam tentando realizar um arrombamento. A patrulha RD-1011 se deparou com os bandidos já em fuga em um automóvel. Teve início a perseguição.





Depois de passar por várias ruas e avenidas, em alta velocidade, o carro ocupado pelos ladrões foi interceptado já na Avenida Francisco Sá, próximo ao Clube Grêmio dos ferroviários, no bairro Carlito Pamplona, onde os dois homens foram detidos pela patrulha RD-1272.





Violação





Os dois suspeitos são de Goiás e teriam vindo para Fortaleza com o objetivo de realizar arrombamento de caixas eletrônicos. Dentro da agência do Santander os policiais encontraram o material que os criminosos usariam para violar o equipamento bancário.





A dupla foi encaminhada ao plantão do 34º DP (Centro) para que ali fosse lavrado o auto de flagrante. Entre o material apreendido estava um cilindro de gás, pois os bandidos usariam maçaricos para fazer uma abertura no caixa.





Os suspeitos – cujas identidades ainda estão sendo checadas – deverão ser transferidos para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que dará prosseguimento nas investigações.