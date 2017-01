PMs DO COTAR PRENDEM ACUSADOS DE HOMICÍDIO EM UBAÚNA

Policiais Militares do COTAR de serviço em Sobral, por volta de 02h da manhã desta quarta-feira (4), foram até o distrito de Ubaúna, em Coreaú, para verificar informes sobre os autores de um homicídio corrido na segunda, dia 2. Os policiais quando chegaram no local, tomaram conhecimento que o crime havia sido cometido por três fugitivos da cadeia de pública de Coreaú, que estavam refugiados em uma área rural daquele distrito. De posse das informações, foi iniciada uma barreira policial no local. A composição policial conseguiu capturar dois indivíduos: Francisco Leonardo Barroso e Antonio Souza Feitosa. Os acusados foram apresentados na Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.













Com informações do Blog Sinhá Sabóia