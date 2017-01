A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira (24), por volta das 11h, no Residencial Caiçara. Composições do RAIO e FTA perseguiram dois indivíduos, que foram presos em flagrante com duas armas de fogo no interior do residencial.





Os acusados foram encaminhados para a Delegacia Regional 24 horas, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Mais detalhes a qualquer momento.