Polícia Civil apreende 2,4 mil comprimidos de ecstasy

Droga seria comercializada em uma festa rave. Duas pessoas foram presas.

Policiais da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) apreenderam cerca de 2,4 mil comprimidos de ecstasy e prendeu duas pessoas. Conforme a Polícia Civil, a droga seria comercializada em uma festa de música eletrônica que ocorrerá em 22 de janeiro na capital cearense.





Conforme a delegada Patrícia Bezerra, diretora adjunta da DCTD, os presos são? Felipe Ramos Tavares (30), sem antecedentes criminais, e João Soares Gomes Neto (24), que já responde por roubo.





A dupla foi capturada, após um trabalho de investigação dos policiais que flagraram o momento em que eles se preparavam para fazer uma entrega. Os homens foram abordados na Rua Nogueira Acioli, no bairro Joaquim Távora. Com eles, os policiais apreenderam 100 comprimidos de Ectasy. De lá, os policiais foram até a residência de João Neto, no bairro José Walter, onde localizaram o restante da droga. No total foram apreendidos 2,4 mil comprimidos de ecstasy, além do veículo Montana de placas HPR 7798 e um aparelho celular. Após as prisões, os homens foram encaminhados para a sede da DCTD, onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.





Apreensão de drogas sintéticas 2016





O número de comprimidos de ecstasy e pontos de LSD apreendidos pela DCTD registrou um aumento de 9,8%, se comparado os dados de 2016, quando foram apreendidas 9.285 unidades, contra 8.430 apreendidas em 2015. Também foram desenvolvidas ações de combate a venda de esteroides anabolizantes e remédios que resultaram nas apreensões de 232.719 comprimidos e ampolas.