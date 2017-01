Polícia Civil apreende aproximadamente 30 kg de drogas em Fortaleza e Eusébio

Uma ação realizada por policiais civis do 15º Distrito Policial (DP), na última terça-feira (3), resultou na apreensão de aproximadamente 30 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, em Fortaleza e no Eusébio.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), a primeira investida aconteceu no bairro Cidade 2000, área onde está instalado o distrito responsável pelas ações, mas a maior parte dos entorpecentes foi apreendida no Eusébio.





Após receber denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas na comunidade de “Barreiros”, policiais civis seguiram até a região, para realizar levantamentos sobre os autores da prática ilícita. No local, os agentes visualizaram uma caminhonete S10. Dentro do veículo estava um homem, identificado como Petersen Ronaldo Guimarães Brito, de 38 anos. Com ele, foi apreendido um tijolo de maconha, pesando cerca de 960 gramas.





O suspeito informou aos agentes de segurança que foi encarregado de fazer o transporte do material ilícito até aquela comunidade. Após apurações, os policiais chegaram ao fornecedor da droga, identificado por Antônio Márcio Oliveira de Melo, de 31 anos, que já responde por tráfico de drogas.





A partir da identificação, a equipe policial seguiu até a propriedade do suspeito, no município de Eusébio, onde foram encontradas 620 gramas de cocaína, escondidas no interior de uma mala. As buscas continuaram e os agentes de segurança encontraram 28 quilos de maconha, que estavam enterradas no quintal da casa.





Os dois homens foram conduzidos até o 15° Distrito Policial (DP), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.