POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ-CE PRENDE O SUSPEITO DE TER TENTADO MATAR O PRÓPRIO PAI A PAULADAS NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE

O acusado JOSÉ WANDICK ALBUQUERQUE MENDES foi preso por policiais civis da delegacia Municipal de Coreaú (Inspetores Neto e Parente), sob o comando da delegada Ellen Albuquerque de Oliveira, por volta das 11h00min, do dia 27/01/2017.





O suspeito foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Alcântaras - CE e atualmente encontra-se recolhido à Cadeia Pública do referido município.





Relembrando o caso, tem-se que o fato delituoso, qual seja, a tentativa de homicídio a pauladas contra a vítima Wandick Fernandes Mendes, de 85 anos de idade, ocorreu no início da noite do dia 09/01/2017, quando a vítima estava indo para casa, a qual fica localizada no Sítio Bonfim, zona rural do município de Alcântaras - CE. Após ser bastante agredida, a vítima ainda conseguiu caminhar até um comércio que fica próximo de onde aconteceu o fato e pedir ajuda. A vítima também revelou ao comerciante socorrista quem teria sido o agressor, no caso o suspeito acima referido. O agredido foi socorrido para a santa Casa de Sobral-CE onde ficou internado por vários dias.





A polícia tentou localizar o infrator na mesma noite que aconteceram os fatos, porém não logrou êxito. Na manhã seguinte ao crime, policiais civis da Delegacia Municipal de Coreaú – CE realizaram diligências no sentido de localizar e prender o autor do fato, porém este havia fugido e estava em lugar certo e indeterminado, inclusive havia fugido na ambulância do hospital de Alcântaras – CE, onde trabalha como motorista de ambulância vindo a abandonar o referido veículo na policlínica de Sobral-CE, tomando rumo ignorado.





A polícia civil investigou o crime, colheu vários depoimentos e representou ao judiciário pela prisão preventiva do suspeito, representação essa que foi devidamente acatada pelo juiz da comarca de Alcântaras-CE.