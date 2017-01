POLICIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRO

A Polícia Civil do estado do Ceará, por intermédio da Delegacia Municipal de Sobral, através de uma equipe de Inspetores sob o comando do Delegado Dr. Jesiel, cumpre mandado de prisão preventiva expedido pela juíza da 3a. vara criminal de Sobral em desfavor de Antonio Lopes de Sousa, 68 anos, que atende pelo apelido "XOXOTA". O mesmo é investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, praticado na cidade de Sobral.





Mais informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações. Caso alguém tenha sido vítima do suspeito, procure a Delegacia Municipal da Polícia Civil de Sobral, para realizar sua denúncia.



A prisão do acusado aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), na Rua da Lama.