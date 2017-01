POLÍCIA CIVIL DE VARJOTA ELUCIDA CRIME E ASSALTANTES SÃO PRESOS

Mais um crime elucidado pela POLICIA CIVIL DE VARJOTA.





Em menos de 48 horas assaltantes que deram coroadas de revolver na cabeça de comerciante em tentativa de assalto, na cidade de Varjota, são identificados e presos.





O caso aconteceu no centro de Varjota, no dia 23 de janeiro de 2016 um comerciante da cidade ao sair para sua padaria foi abordado por três indivíduos encapuzados que de pronto anunciaram o assalto, exigiam que o comerciante entregasse um cofre. Porém a vítima informava que não possuía tal objeto, então revoltados os meliantes efetuaram várias coroadas de revólver na cabeça da vítima e se evadiram do local.

Delegado Municipal de Varjota

No mesmo dia a equipe de policiais civil da Delegacia de Varjota, presidida pelo delegado titular Afonso Timbó Castelo Branco, centrou-se nas investigações e em menos de 48 horas foi identificado os três meliantes e impetrado o pedido de prisão preventiva em desfavor dos infratores. O Juiz da comarca local decretou a prisão. E na noite do dia 27 de janeiro de 2014, dois indivíduos foram presos na cidade de Santa Quitéria. Os infratores presos tratam-se de Eriberto Mesquita Sousa e Mateus Barbosa Mendes, o primeiro foi preso no dia seguinte ao da prática delituosa e o outro foi preso ontem, dia 27/ 01/2017, e o terceiro indivíduo que compõe a quadrilha se encontra foragido.





Mais uma ação eficaz da polícia civil em prol de uma sociedade mais segura e com mais liberdade.