POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ PRENDE 100 KG DE MACONHA EM FORTALEZA

Aproximadamente 100 quilogramas de maconha foram apreendidos em duas operações

A Polícia Civil prendeu um casal e apreendeu cerca de 45 kg de maconha, durante uma operação realizada pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), no bairro Tancredo Neves, em Fortaleza. A investigação apontava que o comando do tráfico na região em que o casal atuava, era realizado por um preso, que cumpre pena desde 2015. As prisões ocorreram no último dia 10 de janeiro.





De acordo com a Polícia Civil, Antônio Teles de Sousa Cruz (27) e Débora Rafaela Lima Mourão (24), estavam a serviço de um traficante, que não teve a identidade revelada, preso anteriormente com uma quantidade de ecstasy. Antônio e Débora foram encontrados em um veículo com aproximadamente 5 kg de maconha, no Tancredo Neves.





Após uma averiguação, os agentes de segurança foram ao endereço do casal, onde foi encontrado aproximadamente 40 quilogramas de maconha e munição para calibre 32 e ponto 40. Ainda foi encontrada uma escopeta calibre 12.





Os dois foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso restrito.









Segunda apreensão





Além deste casal, foram presos Luís Vieira da Silva Filho (38) e Raimundo Nonato Façanha da Costa (39), com aproximadamente 57 kg de maconha. As prisões foram realizadas no bairro Mondubim, em Fortaleza, em uma operação da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), realizada no último dia 12 de janeiro.





A Polícia Civil encontrou Raimundo Nonato em um veículo, próximo à entrada da residência de Luís Vieira, que estava com duas crianças em casa. Dentro do veículo estavam duas sacas grandes, que o suspeito disse se tratar de mantimentos. Porém, após uma averiguação ocorrida no momento em que as sacas eram entregues ao destinatário, a droga foi encontrada.





A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um terceiro suspeito ainda não foi preso.