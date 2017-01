POLÍCIA CIVIL FAZ OPERAÇÃO NA CIDADE DE COREAÚ E PRENDE ACUSADO DE BOTAR TERROR NA CIDADE

Na manhã desta quinta-feira, dia 26, uma equipe composta por Inspetores da Delegacia Regional de Sobral, da Delegacia Municipal de Sobral e da Delegacia Municipal de Coreaú, realizaram uma operação policial, comandada pela Delegada Dr. Ellen. Os Policiais Civis deram andamento a uma investigação que já corria há alguns dias no intuito de prender um fugitivo do núcleo de menores de Sobral identificado pelo nome de "Adriano Ferreira" que hoje já atingiu a maioridade. O fugitivo vinha causando um terror na cidade de Coreaú, praticando vários furtos e roubos diariamente naquela cidade. Hoje, após um trabalho de campana da equipe da Polícia Civil, ele foi preso em flagrante após furtar uma residência naquela cidade. Durante a perseguição, o acusado simulou que estava armado e fez um gesto dando a impressão de que iria atirar contra os Policiais Civis, quando um dos Policiais Civis revidou e atingiu a perna do acusado com um tiro. Em seguida, a equipe deu voz de prisão em flagrante ao acusado e prestou o socorro necessário.





A Polícia Civil reitera que, apesar de suas limitações, irá continuar trabalhando pra garantir a diminuição da criminalidade em todo o Estado pra trazer mais de paz a toda a população Cearense.

Fonte: Sobral 24 horas