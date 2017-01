Polícia Civil prende dupla com drogas e comprimidos psicotrópicos

Prisões e apreensões aconteceram em dois trabalhos distintos da DCTD.

Policiais da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) prenderam, na última segunda-feira (23), dois homens e apreenderam mais de 5 quilos de drogas, além de 200 comprimidos de artame, popularmente conhecido como “aranha”.





As prisões aconteceram em operações distintas. Na primeira delas, Francisco Jaílton Costas Barros, de 24 anos, foi preso no bairro Granja Portugal, portando 170 g de maconha e 130 papelotes de cocaína. Com ele foram encontrados, ainda, os comprimidos de artame, droga utilizada na aplicação de um golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela”.





Já na segunda ação, outra equipe de policiais prendeu, no bairro Luciano Cavalcante, um homem identificado como José Edson Honório de Sousa, de 26 anos, também conhecido como “Tourão”. Com ele foram apreendidos 2 kg de crack, 1,5 kg de maconha, 230 g de cocaína pura e 1 kg de um pó branco, que seria utilizado pelos criminosos para misturar com cocaína.





Além das drogas, os agentes encontraram, também em poder de José Edson, uma pistola calibre 380. Todo material estava escondido em um piso falso.





De acordo com informações, Francisco Jaílton já tinha passagem pela Polícia por tráfico de drogas. Ainda segundo relatos policiais, José Edson também já respondeu a processo por tráfico, além de ter passagem por homicídio.





Os dois foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por tráfico de droga. “Tourão”, também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e aliciamento de menor.