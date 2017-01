Polícia Civil prende integrante do PCC em Caucaia

Antônio Erialdo seria responsável por ataques a bancos em São Paulo e no interior cearense.

Uma ação realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), na última sexta-feira (30), em Caucaia, resultou na prisão de Antônio Erialdo Gomes de Sousa, de 27 anos, que, de acordo com informações, pertence à facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).





De acordo com o delegado Raphael Vilarinho, titular da DRF, no momento da prisão Antônio, que é cearense, estava em um supermercado localizado na avenida Mister Hull, no bairro Tabapuá.





Ainda segundo o delegado, o suspeito seria responsável por realizar ataques a agências bancárias de São Paulo e no interior do Ceará. Uma das ações atribuídas a Antônio teria ocorrido no dia 30 de julho, em Pedra Branca e outra no dia 10 de agosto, em senador Pompeu, ambas no ano passado.





Na ação em Senador Pompeu, oito pessoas foram presas e um dos suspeitos foi morto em confronto com a Polícia, que recuperou R$ 200 mil.





Segundo Vilarinho, Antônio Erialdo já responde por furto. Acredita-se que ele seja o líder do tráfico de drogas em Pedra Branca. A Polícia segue com as investigações, a fim de prender os demais integrantes do grupo criminoso.