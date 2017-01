Polícia Militar faz cerco em Nova Russas e prende jovem que matou a ex-namorada a facadas

Já está preso na cidade de Nova Russas (a 299Km de Fortaleza), o vigia de rua, Pedro Henrique Vieira de Oliveira, 19 anos. Ele era caçado desde a madrugada desta quarta-feira (11), quando assassinou, com vários golpes de faca, sua companheira, a adolescente Geysa Araújo de Meneses, 17 anos, por conta de ciúmes.





Após o recebimento de uma denúncia anônima, a equipe do Destacamento de Nova Russas, tendo no comando o subtenente PM Carvalho, se deslocou até a comunidade Sítio Novo, na zona rural, onde provavelmente o suspeito estaria escondido.





No trajeto da patrulha, os militares se depararam com um veículo prata que estaria dando fuga ao assassino. O carro seguia no sentido Sítio Novo-Nova Russas, quando foi abordado pelos policiais. No veículo estava Pedro Henrique, que não esboçou reação e logo foi algemado. O amigo dele, que dirigia o carro, também foi detido e vai responder pelo crime de facilitação.





O acusado do crime foi levado à presença do delegado de Nova Russas, Bruno Rocha, e autuado em flagrante por assassinado. A arma do crime já havia sido localizada e apreendida pela PM horas após oi homicídio.





O crime





Na madrugada de ontem, Pedro Henrique teria ido à casa dos pais de Geysa onde ela estava, na localidade conhecida por Recanto. O rapaz tentava reatar o relacionamento com a adolescente e convenceu a garota a levá-la para casa, onde acabou praticando o assassinato.





Depois do crime, o suspeito fugiu numa motocicleta e Geysa, em estado grave, foi socorrida por um vizinho, sendo levada ao Hospital Municipal de Nova Russas, onde deu entrada na Emergência e ali foi constatado seu grave estado de saúde. Em seguida, foi providenciada a sua transferência, de ambulância, para a Santa Casa de Sobral. Porém, ela acabou morrendo no trajeto entre as duas cidades.