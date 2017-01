Polícia Militar realiza nova Operação Tolerância Zero

O objetivo do encontro foi traçar estratégias de novas ações para tentar uma abertura de diálogo com o Governo. Ficou deflagrado o retorno da operação Tolerância Zero.

Após uma assembleia geral da categoria, realizada neste sábado (14), em um colégio Particular de Fortaleza, Policiais Militares decidiram temonar a Operação Tolerância Zero no próximo fim de semana, dia 21 de janeiro.





O objetivo do encontro foi traçar estratégias de novas ações para tentar uma abertura de diálogo com o Governo. Ficou deflagrado o retorno da operação Tolerância Zero. A operação consiste em coibir qualquer tipo de infração penal.





No último dia sete de janeiro, policiais militares realizaram uma operação como essa, delegacias ficaram lotadas durante o fim de semana. Na época, o deputado federal Cabo Sabino (PR) afirmou o movimento legal é um protesto contra os valores anunciados pelo governador Camilo Santana, e encaminhados à Assembleia Legislativa, que estipula a média do Nordeste para os militares.





No penúltimo dia de 2016 o governador Camilo Santana publicou em seu Facebook que enviou à Assembleia Legislativa a mensagem que institui a Média Salarial do Nordeste para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. "Cumpro, assim, compromisso que assumi ainda em campanha", ressaltou o governador.