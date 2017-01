Polícia prende três pessoas suspeitas de participação na tentativa de resgate de bandido no 20ºDP

Após o tiroteio na porta da delegacia, um dos bandidos apareceu morto dentro deste carro.

Três pessoas foram capturadas nas últimas 24 horas pela Polícia na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Elas são acusadas de envolvimento numa tentativa frustrada de resgate de um preso na delegacia do 20º DP (Acaracuzinho), no Município de Maracanaú. O fato ocorreu na manhã do último domingo (29) e provocou um tiroteio que deixou um bandido morto e um policial civil gravemente ferido.





Segundo as investigações das polícias Civil e Militar, o bandido preso que seria alvo do resgate é Francisco Wellington Carvalho de Oliveira, 18 anos, que está detido por envolvimento em crimes de assalto e tráfico de drogas.





A Polícia prendeu, ontem, a companheira dele, Brenda Alencar Maciel, 22 anos, que está grávida e tem histórico criminal. Também foi preso o pai de Wellington, José Ednilton Silva de Oliveira, 38 anos. A terceira pessoa detida é Claudiane Freitas da Siulva, 27 anos. Ela seria companheira do adolescente Ewerton de Freitas Silva, 17, que acabou morrendo na troca de tiros com os policiais daquela delegacia.





Morto





O corpo de Ewerton foi encontrado cerca de 30 minutos após o tiroteio na porta da delegacia do Acaracuzinho. Estava dentro de um veículo Palio, vermelho, abandonado pelos comparsas dele em um terreno, após atolar, no bairro Jardim Fluminense, no Grande Bom Jardim. Dentro do carro, a Polícia encontrou uma das armas da quadrilha, uma escopeta de calibre 12.





Outros suspeitos de envolvimento no crime estão sendo procurados.





Fonte: Fernando Ribeiro