POLÍCIA REGISTRA OCORRÊNCIA DE ACHADO DE CADÁVER NO BAIRRO DOM JOSÉ

A polícia registrou na tarde deste sábado, dia 14, uma ocorrência de achado de cadáver, fato ocorrido no bairro Dom José (próximo campo de futebol amador onze cearense).





A vítima foi identificada por José Dias Lima, 72 anos, ele foi encontrado morto em um terreno baldio situado naquele bairro.





De acordo com as informações colhidas no local, o ancião costumava ingerir bebida alcoólica. De acordo ainda com as informações, não foi encontrado nenhum sinal de violência, levando a crê que a causa morte foi natural.





Policiais militares, bem como uma equipe da perícia forense estiveram no local, realizando os trabalhos iniciais. O corpo foi recolhido para o IML de Sobral.