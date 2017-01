POLICIAIS CIVIS DA DELEGACIA REGIONAL DE TAUÁ E DHPP TIRAM HOMICIDA DE CIRCULACAO

A Polícia Civil, numa operação da Delegacia Regional de Taua com apoio de Inspetores da DHPP, cumpriu na manhã de hoje, dia 18, mandado de prisão preventiva em desfavor de Alan Franklin de Sousa. No dia 24/09/2016, José Valmir de Sousa, vereador de Aiuaba e pai de Alan foi assassinado na localidade de São Nicolau, Aiuaba. Momentos depois, na busca por vingança, Alan matou a tiros Pedro Moreira Lopes e feriu um adolescente no mesmo município. A Polícia Civil representou pela custódia preventiva que foi deferida pela Justiça. Alan estava em local incerto e não sabido. Com o apoio de policiais da Divisão de Homicídios, os policiais civis de Taua conseguiram localizar o esconderijo de Alan, em Itapaje/CE. Durante a prisão, o indiciado estava na posse de um revólver calibre 38 municiado.





Via fan page Polícia Civil do CE em Açao