POLICIAIS CIVIS DE ITAPIPOCA IDENTIFICAM E PRENDEM AUTORES DE HOMICÍDIO BÁRBARO

No início dessa tarde a Delegacia Regional de Itapipoca iniciou uma investigação para apurar um possível homicídio e ocultação de cadáver. No curso das diligências a vítima ANTONIO BARBOSA MOREIRA, de 39 anos, foi encontrada em uma cova rasa na localidade de Marrecos, Trairi/CE. Com a equipe em campo, identificaram os autores desse ato bárbaro, se tratando de um casal de adolescentes de 14 e 15 anos. Ao serem encaminhados à Delegacia Municipal de Trairi, os adolescentes foram uníssonos em confirmar a prática da infração análoga ao homicídio e ocultação de cadáver na terça-feira (dia 17/01), acrescentando que a vítima foi lesionada com uma pá e enterrada viva. O povoado de Marrecos está em choque com a crueldade perpetrada, mas a Polícia Civil agiu com eficiência e celeridade na elucidação do caso.