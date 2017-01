POLICIAIS CIVIS DE PACUJÁ CUMPREM MAIS UM MANDADO DE PRISÃO DE HOMICIDA

Depois de terem elucidado um crime de feminicídio ocorrido na cidade de Varjota tempo recorde (em menos de 24 horas) que culminou com a prisão do acusado por meio de Mandado de Prisão Preventiva na Cidade de Crateús, a Polícia Civil através dos policiais civis de Pacujá, coordenados pelo Delegado Titular, Dr. Rômulo Sousa, resolveram mais um caso de homicídio.

Dr. Rômulo: Delegado Municipal de Pacujá

Dessa vez os brilhantes policiais prenderam os dois acusados de terem matado a pessoa de JOÃO BATISTA DE ARAÚJO.





O fato aconteceu na zona rural do município do Graça, na localidade de Caetanos, por volta das 03:00 do dia 05.12.16. Iniciadas as investigações, os policiais civis conseguiram a identificação dos suspeitos apenas como BRUNO PÉ DE PATO e BRUNO FILHO DA MARIA GONZAGA.





De posse dessas informações, o Delegado Municipal de Pacujá representou pela Prisão dos suspeitos e na tarde de hoje conseguiu identificar os responsáveis pelo homicídio e deu cumprimento ao mandado judicial, que permitiu identificá-los como sendo BRUNO DA COSTA RODRIGUES e RAIMUNDO BRUNO DE ARAÚJO SOUSA.

Acusados





Os suspeitos foram levados à Cadeia Pública do Graça, onde aguardarão o fim das investigações e a decisão da Justiça sobre o caso.





Fonte: Sobral 24 horas