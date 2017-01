POLICIAIS DO RAIO FECHAM MAIS UMA "BOCA DE FUMO" EM SOBRAL!

Por volta das 11h de hoje (9) policiais militares do grupamento RAIO 11, estavam fazendo patrulhamento ostensivo no bairro Sumaré, quando ao chegarem na Rua São José II, os policiais perceberam uma movimentação suspeita em uma residência. Ao verificarem a residência, um homem tentou empreender fuga pelo quintal, porém, não conseguiu, os policiais com apoio da Viatura 1210 do Ronda do Quarteirão e do Raio 02, fizeram uma vistoria no imóvel. Foi encontrado com um menor de 17 anos, um revólver calibre 32 com duas munições intactas, mais de 200 gramas de maconha, dinheiro em espécie, além de material utilizado para comercialização da droga.





O menor e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral para os procedimentos legais.